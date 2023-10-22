Причем слова из соловьиной ничем не хуже, а даже иногда благозвучнее, чем из других языков. Так что Образование 24 подскажет, как обогатить свою речь большим количеством удельных слов.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцать первой подборке предлагаем вам еще 10 часто употребляемых иноязычных слов. А также их соответствия в украинском языке, которые вы можете употреблять уже с сегодняшнего дня.

компенсація – відшкодування;

аванс – завдаток;

пауза – перерва, зупинка;

неологізм – новотвір;

оракул – віщун;

перманентний – безперервний, постійний;

реакція – відголос, відгук;

фундатор – засновник;

бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;

адаптувати – пристосовувати.

Так что желаем вам успехов в улучшении вашего украинского языка! Любите и чтите соловьиную!