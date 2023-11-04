Последние кажутся им более модными. Однако Образование 24 советует все же обогащать свою речь красивыми словами с родного языка.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцать второй подборке предлагаем вам заменить еще 10 иностранных слов, которые вы можете употреблять. При этом "дарим" красивые их соответствия, которые являются удельными украинскими словами. Вкрапывать их в свою речь вы можете уже сегодня.

стрес – напруження, потрясіння;

– напруження, потрясіння; дуель – поєдинок, двобій, герць.

– поєдинок, двобій, герць. толерантність – терпимість;

– терпимість; форум – захід, зібрання;

– захід, зібрання; кредитор – позикодавець;

– позикодавець; конкурент – суперник;

– суперник; домінувати – панувати, переважати;

– панувати, переважати; структура – будова;

– будова; ігнорувати – не помічати, нехтувати, легковажити;

– не помічати, нехтувати, легковажити; директива – вказівка, розпорядження.

Так что успехов вам в улучшении украинского языка!