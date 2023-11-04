Последние кажутся им более модными. Однако Образование 24 советует все же обогащать свою речь красивыми словами с родного языка.
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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими
В тридцать второй подборке предлагаем вам заменить еще 10 иностранных слов, которые вы можете употреблять. При этом "дарим" красивые их соответствия, которые являются удельными украинскими словами. Вкрапывать их в свою речь вы можете уже сегодня.
- стрес – напруження, потрясіння;
- дуель – поєдинок, двобій, герць.
- толерантність – терпимість;
- форум – захід, зібрання;
- кредитор – позикодавець;
- конкурент – суперник;
- домінувати – панувати, переважати;
- структура – будова;
- ігнорувати – не помічати, нехтувати, легковажити;
- директива – вказівка, розпорядження.