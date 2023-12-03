Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме їм. При цьому допоможе це зробити, аби ви вдосконалили своє мовлення.

Дивіться також Якими цікавими українськими словами замінити нюанси, результат і прогноз

Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять шостій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів замінити питомими українськими. Ви можете зробити це сьогодні. Ще й похизуєтесь знанням рідної мови.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • аналіз – розбір;
  • дайджест – короткий виклад;
  • симптом – ознака, прикмета;
  • регенерація – відновлення;
  • мобільність – рухомість;
  • конфронтація – протистояння;
  • лімітувати – обмежувати;
  • комфорт – зручність;
  • імпорт – ввезення;
  • голкіпер – воротар.