Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме їм. При цьому допоможе це зробити, аби ви вдосконалили своє мовлення.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять шостій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів замінити питомими українськими. Ви можете зробити це сьогодні. Ще й похизуєтесь знанням рідної мови.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

аналіз – розбір;

дайджест – короткий виклад;

симптом – ознака, прикмета;

регенерація – відновлення;

мобільність – рухомість;

конфронтація – протистояння;

лімітувати – обмежувати;

комфорт – зручність;

імпорт – ввезення;

голкіпер – воротар.

Успіхів вам у збагаченні вашого словника! Любіть українську!