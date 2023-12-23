Образование 24 вместо этого советует употреблять чаще слова с родного языка. И в канун Сочельника расскажем вам, какие интересные праздничные слова из соловьиной стоит употреблять чаще.
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Как заменить иноязычные слова о праздниках украинскими
В тридцать девятой подборке советуем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять во время рождественско-новогодних праздников. И предлагаем вместить в свою речь благозвучные их соответствия с украинского языка.
- фотографія – світлина, знимка (діал.);
- оригінал – першотвір;
- прайс – ціна;
- фейк – неправда, брехня;
Празднуйте Рождество в кругу семьи, вспоминайте "першотвори" колядок, делайте "світлини" на память. Но при этом помните "ціну" соборности Украины и не верьте "брехні" врагов.
- імідж – образ;
- донейт (донат) – внесок;
- інвестиція – вклад;
И так же, как вы позаботились о своем образе (укр. "образі") на праздники, внесите свой "внесок" во благо украинской армии. Это ведь ваш очередной маленький "вклад" в Победу нашей страны.
- інертний – млявий, байдужий;
- пасивний – бездіяльний;
- консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;
Не будьте при этом "байдужими, бездіяльними" ведь важно, в том числе и во время праздников, быть важной частицей "згуртованого" украинского общества.