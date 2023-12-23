Образование 24 вместо этого советует употреблять чаще слова с родного языка. И в канун Сочельника расскажем вам, какие интересные праздничные слова из соловьиной стоит употреблять чаще.

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Как заменить иноязычные слова о праздниках украинскими

В тридцать девятой подборке советуем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять во время рождественско-новогодних праздников. И предлагаем вместить в свою речь благозвучные их соответствия с украинского языка.

фотографія – світлина, знимка (діал.);

оригінал – першотвір;

прайс – ціна;

фейк – неправда, брехня;

Празднуйте Рождество в кругу семьи, вспоминайте "першотвори" колядок, делайте "світлини" на память. Но при этом помните "ціну" соборности Украины и не верьте "брехні" врагов.

імідж – образ;

донейт (донат) – внесок;

інвестиція – вклад;

И так же, как вы позаботились о своем образе (укр. "образі") на праздники, внесите свой "внесок" во благо украинской армии. Это ведь ваш очередной маленький "вклад" в Победу нашей страны.

інертний – млявий, байдужий;

пасивний – бездіяльний;

консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;

Не будьте при этом "байдужими, бездіяльними" ведь важно, в том числе и во время праздников, быть важной частицей "згуртованого" украинского общества.

Мирных вам праздников, дорогие украинцы!