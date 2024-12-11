Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Он отметил, что украинская система должна развиваться эволюционно.

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В Украине не будут менять сеть учреждений медобразования

Чиновник еще раз подчеркнул: в МОН нет краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью классических университетов.

Нам нужна профессиональная дискуссия о том, как улучшить эффективность нашей системы высшего медицинского образования, и высшего образования в целом,

– отметил он.

И добавил, что в Европе в основном медицинское образование получают в классических (многоотраслевых) университетах. Специализированные учреждения высшего медицинского образования там являются редкостью. В Украине же другая система, которая укоренилась уже много десятилетий.

Нам как сознательным гражданам стоит задуматься, как обеспечить конкурентоспособность наших университетов в Едином европейском пространстве высшего образования,

– считает заместитель Лисового.

Ранее в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к изменениям" Михаил Винницкий заявлял, что специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент. Было бы полезнее для качества, чтобы в Украине были мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов.