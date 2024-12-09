Низкие зарплаты преподавателей украинских вузов по сравнению с рядом стран Ближнего Востока и падение престижности профессии проанализировал доктор экономических наук, профессор Александр Костюк на своей фейсбук-странице, пишет 24 Канал.

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Что демонстрирует анализ преподавательских зарплат в Украине и на Ближнем Востоке

Александр Костюк отмечает, что преподавательские зарплаты в Украине не дотягивают до уровня зарплаты преподавателей в арабских странах даже по состоянию на 2014 год. При этом ВВП в этих странах значительно меньше, чем в Украине.

Педагог приводит в пример исследование одного из изданий по заработным платам, которое было проведено в 12 арабских странах. Так, самые высокие зарплаты преподавателей государственных университетов в Ливане и странах Персидского залива.

Педагоги Сирии получали в 2014 году доход в 13 тысяч долларов в год. Это больше чем украинские преподаватели имеют сейчас.

В Ираке, Ливии, Марокко и Сирии профессора начинали с зарплаты менее 13 тысяч долларов в год. Наиболее высокооплачиваемые ученые в Йемене и Марокко зарабатывают около 22 тысяч долларов и 30 тысяч долларов в год соответственно. При этом, ВВП на душу населения в этих двух странах соответственно в 10 и почти в полтора раза меньше показателя Украины. Общественный престиж профессии преподавателя университета в этих двух странах значительно выше,

– комментирует Костюк.

Высокие зарплаты для ученых Туниса, Иордании и Ирака. Костюк отмечает, что при более низком ВВП на душу и населения в Иордании в 2023 году, их ученые зарабатывают почти 60 тысяч долларов в год.

Зарплата преподавателя в Украине вряд ли превышает 5 – 6 тысяч долларов в год. Неужели Иордания – это другая планета?

– пишет Костюк

Еще важный фактор – в каждой из исследуемых стран, кроме Сирии и Катара, академические зарплаты были выше средних зарплат их соотечественников в течение года. Об Украине так сказать вряд ли можно, а это свидетельствует о престиже профессии.

Итак, приведенные арабские страны напоминают другую планету, если речь идет о заработной плате преподавателей университетов,

– заключает Костюк

Анализ профессора Костюка / фейсбук-страница Alex Kostyuk

Профессор акцентирует, что не понятно в чем заключались реформы высшего образования Украины и почему был девальвирован общественный престиж профессии преподавателя университета, который сейчас ниже, чем в Сирии образца 2014 года.