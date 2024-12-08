Говорится о распределении образовательной субвенции до августа 2025 года. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Только треть учителей математики успешно прошла сертификацию в 2024 году

Как Кабмин распределил средства на зарплаты учителям

Для расчета субвенции учитывали количество учеников по состоянию на 1 ноября 2024 года.

Распределение субвенции на сентябрь – декабрь 2025 года запланировали после запуска и обновления данных по количеству учеников в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента АИКОМ 2.0.

Для расчета образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года используют количество учеников коммунальных и частных школ, в которых учатся не менее 45 детей.

Професійні репетитори, заняття у невеликих групах, виявлення прогалин та їх заповнення прикладним матеріалом – це запорука вдалої підготовки до НМТ, ЗНО чи ДПА. Саме ці складові об'єднала Optima Academy. Зареєструйтеся зараз, щоб забезпечити дитині ґрунтовну підготовку до тестувань та іспитів.

Заметим, что образовательная субвенция является основным источником заработной платы школьных учителей. Она поступает из госбюджета местным бюджетам, из которых выплачивают зарплаты педагогам.

Ранее мы информировали о том, что образовательные субвенции теперь будут начислять по-новому. Детали читайте по ссылке.