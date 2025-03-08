Она даст возможность внедрить обучение с использованием искусственного интеллекта во всех средних школах страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Школьники в Эстонии будут осваивать искусственный интеллект

Инициативу реализуют в рамках сотрудничества с OpenAI и Anthropic. Она охватит 20 тысяч старшеклассников и 3 тысяч учителей с 1 сентября 2025 года. В 2026 году программу планируют распространить на профессионально-технические учебные заведения.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что главная цель AI Leap – не заменить учителей, а развить критическое мышление у детей и навыки работы с ИИ. Министр образования Кристина Каллас при этом добавила, что особое внимание уделят школам в малообеспеченных общинах: ученики при необходимости будут получать бесплатные компьютеры.

Внедрение таких новаций станет возможным благодаря финансированию в рамках государственно-частного фонда, к которому присоединились ведущие эстонские предприниматели. В частности Таавет Хинрикус (Wise) и Яан Таллинн (Skype). Начальный бюджет проекта – 3,2 миллиона евро. В 2026 году он вырастет до 6 миллионов.

По словам представителя Anthropic Нирава Кингсленда, Эстония создает модель, которую могут внедрять и другие страны. Он отметил, что AI Leap улучшит условия труда учителей и обеспечит учеников современным образованием.