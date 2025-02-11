Об этом решении объявила госпожа министр образования Франции Элизабет Берн. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Francetvinfo.fr.

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Ученики во Франции будут изучать ИИ

Искусственный интеллект смогут изучать онлайн все ученики средней и старшей школы. А обязательным с сентября 2025 этот предмет станет для школьников 4-го и 2-го классов (аналоги украинских 8-го и 10-го).

Руководительница французского Министерства образования добавила, что этот тренинг будут предлагать пройти и учителям. Им курс по изучению искусственного интеллекта будут преподавать десятью модулями. Онлайн-урок продлится от 30 минут до полутора часов, уровень будет зависеть от начальной осведомленности в предмете.

Борн добавила, что возглавляемое ею Министерство весной обнародует документ по этическому использованию ИИ в школах. В его подготовке уже участвуют учителя, родители, ученики и профсоюзы.

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Руководительница Министерства образования объясняет, что учителя смогут использовать ИИ для подготовки своих уроков, но будут оставаться "ответственными за содержание".

Элизабет Борн также сообщила о запуске "нового конкурса проектов", то есть тендера стоимостью 20 миллионов евро для разработки "суверенного, открытого, масштабируемого искусственного интеллекта", который поможет учителям в "подготовке курса, проверке и оценке домашних заданий". Старт конкурса объявят летом 2025 года, чтобы иметь полностью рабочий инструмент на 2026 – 2027 учебный год.