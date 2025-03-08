Вона дасть можливість впровадити навчання з використанням штучного інтелекту в усіх середніх школах країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Школярі в Естонії опановуватимуть штучний інтелект

Ініціативу реалізують у межах співпраці з OpenAI та Anthropic. Вона охопить 20 тисяч старшокласників та 3 тисяч вчителів з 1 вересня 2025 року. У 2026 році програму планують поширити на професійно-технічні заклади освіти.

Президент Естонії Алар Каріс зауважив, що головна мета AI Leap – не замінити вчителів, а розвинути критичне мислення у дітей і навички роботи зі ШІ. Міністр освіти Крістіна Каллас при цьому додала, що особливу увагу приділять школам у малозабезпечених громадах: учні за потреби отримуватимуть безкоштовні комп'ютери.

Впровадження таких новацій стане можливим завдяки фінансуванню у межах державно-приватного фонду, до якого долучилися провідні естонські підприємці. Зокрема Таавет Хінрікус (Wise) та Яан Таллінн (Skype). Початковий бюджет проекту – 3,2 мільйона євро. У 2026 році він зросте до 6 мільйонів.

За словами представника Anthropic Нірава Кінгсленда, Естонія створює модель, яку можуть впроваджувати й інші країни. Він наголосив, що AI Leap покращить умови праці вчителів та забезпечить учнів сучасною освітою.