Об этом указано в ответе на электронную петицию об отмене приказа МОН № 1093 "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения". Она набрала необходимое количество голосов, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Читайте В МОН ответили, изменят ли схему оценивания НУШ

Что говорят в МОН о системе оценивания

По информации МОН, разработаны рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования определяют общие подходы к оценке результатов обучения учащихся 5 – 9 классов, критерии оценки результатов обучения соискателей образования и критерии оценки результатов обучения по образовательным отраслям.

Также в ведомстве отмечают, что подходы к оцениванию результатов обучения и критерии оценивания, предложенные в рекомендациях, проходили апробацию на базе 145 учебных заведений.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что во время проведения апробации учителя отмечали, что предложенные процедуры и критерии оценивания создают предпосылки для индивидуализации обучения и позволяют качественно спланировать индивидуальную работу с учениками.

Замечаний от педагогов относительно дополнительной бюрократической нагрузки в связи с введением новых подходов к оцениванию знаний не поступало,

– отмечают в МОН.

Несмотря на это, в МОН сообщили, что ведомство планирует предоставить дополнительные разъяснения педагогическим работникам учреждений общего среднего образования по оценке знаний учащихся 5 – 9 классов.

Смотрите также Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2025 году

Что известно о новой схеме оценивания