Про це вказано у відповіді на електронну петицію стосовно скасування наказу МОН № 1093 "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання". Вона набрала необхідну кількість голосів, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Що кажуть у МОН про систему оцінювання
За інформацією МОН, розроблені рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти визначають загальні підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5 – 9 класів, критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та критерії оцінювання результатів навчання за освітніми галузями.
Також у відомстві зазначають, що підходи до оцінювання результатів навчання та критерії оцінювання, запропоновані в рекомендаціях, проходили апробацію на базі 145 закладів освіти.
Окрім того, у відомстві повідомили, що під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.
Зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв'язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило,
– наголошують у МОН.
Зважаючи на це, у МОН повідомили, що відомство планує надати додаткові роз'яснення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо оцінювання знань учнів 5 – 9 класів.
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Що відомо про нову схему оцінювання
- Міністерство освіти і науки України розробило й на початку серпня 2024 року погодило нові рекомендації та критерії оцінювання, які враховують специфіку навчання в Новій українській школі.
- Нова схема оцінювання передбачає чотири рівні оцінювання предмета, кожен з яких складається з 3 балів (у підсумку має бути оцінка за 12-бальною шкалою).
- Освітня експертка, співзасновниця ГО "Смарт Освіта" Іванна Коберник заявила, що система оцінювання якості освіти в Україні – найбільша зараз проблема після безпеки. У багатьох школах не існує чіткої та зрозумілої батькам внутрішньої системи оцінювання.
- Українці заявляли, що нова схема лише додає роботи педагогам та незрозуміла батькам.
- МОН не змінюватиме цю схему.