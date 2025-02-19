У Міністерстві освіти і науки України натомість повідомили, що скасувати оцінювання НУШ неможливо. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

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МОН не скасує схему оцінювання НУШ

Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова зазначила, що Нова українська школа передбачає інший підхід до оцінювання.

Скасувати підхід, який закладений в концепті, в стандартах, не є можливим сутнісно, змістовно і візійно,

– заявила вона.

Вона вважає, що поява петиції і в цілому невдоволення новою системою оцінювання спровоковані невчасним і неналежним інформуванням про запроваджені міністерством зміни.

Кузьмичова при цьому додала, що МОН визнає складність інструменту, відомство вже працює над його спрощенням, зокрема щодо ведення електронних журналів, адаптацією і якомога швидшим навчанням освітян через заплановані онлайн-вебінари.

Ми знаємо, що у базовій школі маємо провисання НУШівської реформи. Зараз ми дуже багато надолужуємо саме по базовій школі. Та ситуація, яка зараз склалася із системою оцінювання, вона склалася у загальній масі шкіл… Ми на неї відреагуємо якісно і, сподіваюся, у короткі терміни,

– повідомив міністр Оксен Лісовий.

Зараз МОН очікує на реакцію від Кабміну щодо петиції про скасування оцінювання НУШ. Зауважимо, що електронна петиція про скасування наказу МОН "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання" набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Автори петиції наголошують, що нова система оцінювання не покращує якість освіти, а лише створює додаткове бюрократичне навантаження на педагогів. І закликають переглянути підхід до оцінювання та розробити простіші й ефективніші методи.

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Що відомо про нову схему оцінювання