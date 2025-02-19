Минулого тижня кількість хворих на ГРВІ школярів зросла. І з метою запобігти поширенню хвороби, з 17 лютого, значна частина шкіл у різних областях України закриті на карантин. Яка ситуація у школах країни розповідає 24 Канал.

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Яка ситуація з карантином в областях

Значне перевищення показників рівня епідеміологічного порогу у різних областях зумовило прийняти рішення про зміну форми навчання. Цього тижня на дистанційну форму навчання перевели школи у 15 областях України. Ситуація з епідемією в областях неоднорідна, у деяких районах та громадах школи й далі працюють очно, а у деякі – на карантині.

Про переведення на дистанційну форму навчання закладу чи призупинення освітнього процесу у деяких класах, керівництво ЗЗСО приймають самостійно.

Щобільше, ситуація з епідемією бентежить – закривають на карантин і дошкільні заклади і коледжі.

Так, з 17 лютого на дистанційне навчання перевели заклади у:

Тернопільській області: учні Заліщицької, Бережанської, Почаївської, Золотниківської, Великоберезовицької, Лановецької територіальних громад навчатимуться дистанційно.

Волинській області: понад 20 закладів освіти області. Зокрема, пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі.

Дніпропетровській області: окремі класи в громадах Дніпровського, Криворізького, Павлоградського районів навчаються віддалено, а це понад дві тисячі учнів.

Хмельницькій області: станом на 17 лютого на дистанційному навчанні – 122 школи у 29 громадах. При цьому, у Кам'янець-Подільській громаді 22 школи "на карантині" уже третій тиждень.

Одеській області: віддалено навчається 1 школа та 144 класи.

Кіровоградській області: школи семи громад Кіровоградщини, училища №36, що у селищі Кам'янець Кропивницького району, та Олександрійському медичному фаховому коледжі.

Закарпатській області: школи у Батівській та Кам'янській громадах Берегівського району.

Київській області: 45 шкіл навчається віддалено.

Вінницькій області: усі ЗЗСО та позашкільні навчаються онлайн у місті Вінниця.

У Черкаській області 46 шкіл навчається дистанційно у 19 громадах, 28 з них – на змішаній формі навчання.

На Рівненщині через високу захворюваність в області 147 закладів освіти перейшли на дистанційне навчання, 92 навчаються за змішаною формою, а ще 2 школи оголосили карантин.

У Житомирській області на дистанційне навчання перейшли школи Бердичівської громади (на тиждень) та до 2 березня у школи Олевської громади. Деякі класи у місті Житомир, теж навчаються віддалено.

З 18 лютого усі школи Львівської області переходять на дистанційне навчання до 28 лютого.

З 19 лютого до 4 березня на дистанційне навчання перевели усі школи Івано-Франківської області. Тут спостерігається різке зростання хворих на грип, ГРВІ та коронавірус.

У Чернівецькій області кількість шкіл, що перейшли на дистанційне навчання станом на 19 лютого – 68, і ще 27 шкіл, де дистанційно навчаються окремі класи. Крім того, ще дистанційно 24 садочки і ще 15 на карантині.

Рішення про припинення чи продовження дистанційного навчання будуть приймати керівники закладів освіти, залежно від показників кількості хворих. Однак, за спостереженнями лікарів, рівень захворюваності зростає у різних областях, і у деяких понад 65 % хворих – це діти віком 5 – 14 років.

Тому дотримуйтеся протиепідеміологічних заходів, носіть маски і будьте здорові!