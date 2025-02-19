На прошлой неделе количество больных ОРВИ школьников возросло. И с целью предотвратить распространение болезни, с 17 февраля, значительная часть школ в разных областях Украины закрыты на карантин. Какая ситуация в школах страны рассказывает 24 Канал.

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Какова ситуация с карантином в областях

Значительное превышение показателей уровня эпидемиологического порога в разных областях обусловило принять решение об изменении формы обучения. На этой неделе на дистанционную форму обучения перевели школы в 15 областях Украины. Ситуация с эпидемией в областях неоднородна, в некоторых районах и общинах школы и дальше работают очно, а в некоторые – на карантине.

О переводе на дистанционную форму обучения заведения или приостановлении образовательного процесса в некоторых классах, руководство школ принимают самостоятельно.

Более того, ситуация с эпидемией смущает – закрывают на карантин и дошкольные учреждения и колледжи.

Так, с 17 февраля на дистанционное обучение перевели заведения в:

Тернопольской области: ученики Залещицкой, Бережанской, Почаевской, Золотниковской, Великоберезовицкой, Лановецкой территориальных общин будут учиться дистанционно.

Волынской области: более 20 учебных заведений области. В частности, полсотни классов в Луцкой общине и Луцком районе.

Днепропетровской области: отдельные классы в громадах Днепровского, Криворожского, Павлоградского районов учатся удаленно, а это более двух тысяч учеников.

Хмельницкой области: по состоянию на 17 февраля на дистанционном обучении – 122 школы в 29 громадах. При этом, в Каменец-Подольской громаде 22 школы "на карантине" уже третью неделю.

Одесской области: удаленно учится 1 школа и 144 класса.

Кировоградской области: школы семи общин Кировоградщины, училища №36, что в поселке Каменец Кропивницкого района, и Александрийском медицинском профессиональном колледже.

Закарпатской области: школы в Батовской и Каменской общинах Береговского района.

Киевской области: 45 школ учится удаленно.

Винницкой области: все школы и внешкольные учреждения учатся онлайн в городе Винница.

У Черкасской области 46 школ учится дистанционно в 19 общинах, 28 из них – на смешанной форме обучения.

На Ровенской области из-за высокой заболеваемости в области 147 учебных заведений перешли на дистанционное обучение, 92 учатся по смешанной форме, а еще 2 школы объявили карантин.

У Житомирской области на дистанционное обучение перешли школы Бердичевской общины (на неделю) и до 2 марта в школы Олевской общины. Некоторые классы в городе Житомир, тоже учатся удаленно.

С 18 февраля все школы Львовской области переходят на дистанционное обучение до 28 февраля.

С 19 февраля до 4 марта на дистанционное обучение перевели все школы Ивано-Франковской области. Здесь наблюдается резкий рост больных гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

У Черновицкой области количество школ, перешедших на дистанционное обучение по состоянию на 19 февраля – 68, и еще 27 школ, где дистанционно обучаются отдельные классы. Кроме того, еще дистанционно 24 садика и еще 15 на карантине.

Решение о прекращении или продолжении дистанционного обучения будут принимать руководители учебных заведений, в зависимости от показателей количества больных. Однако, по наблюдениям врачей, уровень заболеваемости растет в разных областях, и в некоторых более 65% больных – это дети в возрасте 5 – 14 лет.

Поэтому придерживайтесь противоэпидемиологических мер, носите маски и будьте здоровы!