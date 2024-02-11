Ведь они ничем не уступают популярным заимствованиям. І Образование 24 вас в этом в очередной раз убедит.
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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими
У сорок пятой подборке предлагаем вам в очередной раз убедиться, что украинские слова часто являются более интересными и благозвучными, чем иноязычные. При этом советуем их начать вкраплять в свою речь уже сегодня.
Поэтому вашему вниманию – 10 популярных иностранных слов, которые стоит заменить украинскими:
- аеропорт – летовище;
- фотографія – світлина;
- ранг – звання;
- шоу – видовище;
- дезертир – втікач;
- прогноз – передбачення;
- лозунг – заклик, гасло;
- тютор – наставник, учитель;
- критерій – мірило;
- фактор – чинник.