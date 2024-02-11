Ведь они ничем не уступают популярным заимствованиям. І Образование 24 вас в этом в очередной раз убедит.

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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими

У сорок пятой подборке предлагаем вам в очередной раз убедиться, что украинские слова часто являются более интересными и благозвучными, чем иноязычные. При этом советуем их начать вкраплять в свою речь уже сегодня.

Поэтому вашему вниманию – 10 популярных иностранных слов, которые стоит заменить украинскими:

аеропорт – летовище;

фотографія – світлина;

ранг – звання;

шоу – видовище;

дезертир – втікач;

прогноз – передбачення;

лозунг – заклик, гасло;

тютор – наставник, учитель;

критерій – мірило;

фактор – чинник.

Любите украинский язык и используйте больше родных слов в ежедневной речи!