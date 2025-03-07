Часто це стається через те, що краяни просто не знають правильні назви тих чи тих речей. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та очищати своє мовлення.
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Як українською називати елементи постільної білизни
У сто першій добірці розкажемо вам, як не помилитися у назвах елементів постільної білизни та не "тягнути" у мовлення суржик. Також підкажемо, як правильно українською звучать предмети та дії, з ними пов'язані.
- Кровать – ліжко;
- підодіяльник – підковдра;
- одіяло – ковдра;
- простинь – простирало, простирадло;
- більйо – білизна:
- наволочка – наволока, наволочка;
При нагоді зауважимо, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".
Як українською називати елементи постільної білизни / Freepik
До теми Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською
- стєліть – стелити;
- утюг – праска;
- утюжити – прасувати;
- стірати – прати;
- полотеньце – рушник;
- гладити – прасувати;
- гладильна доска – прасувальна дошка.
Ми також розповідали, як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською. Зокрема, підказали, які суржикові слова не варто вживати.