Часто це стається через те, що краяни просто не знають правильні назви тих чи тих речей. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та очищати своє мовлення.

Читайте Не "форточка, прихожа і лєсніца": як правильно українською назвати частини будинку

Як українською називати елементи постільної білизни

У сто першій добірці розкажемо вам, як не помилитися у назвах елементів постільної білизни та не "тягнути" у мовлення суржик. Також підкажемо, як правильно українською звучать предмети та дії, з ними пов'язані.

  • Кровать – ліжко;
  • підодіяльник – підковдра;
  • одіяло – ковдра;
  • простинь – простирало, простирадло;
  • більйо – білизна:
  • наволочка – наволока, наволочка;

При нагоді зауважимо, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".


Як українською називати елементи постільної білизни / Freepik

До теми Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською

  • стєліть – стелити;
  • утюг – праска;
  • утюжити – прасувати;
  • стірати – прати;
  • полотеньце – рушник;
  • гладити – прасувати;
  • гладильна доска – прасувальна дошка.

Ми також розповідали, як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською. Зокрема, підказали, які суржикові слова не варто вживати.