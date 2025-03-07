Часто это происходит из-за того, что земляки просто не знают правильные названия тех или иных вещей. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и очищать свою речь.

Читайте Не "форточка, прихожа і лесніца": как правильно на украинском назвать части дома

Как на украинском называть элементы постельного белья

У сто первой подборке расскажем вам, как не ошибиться в названиях элементов постельного белья и не "тянуть" в речь суржик. Также подскажем, как правильно на украинском звучат предметы и действия, с ними связаны.

Кровать – ліжко;

підодіяльник – підковдра;

одіяло – ковдра;

простинь – простирало, простирадло;

більйо – білизна:

наволочка – наволока, наволочка;

При случае заметим, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстіль", так и "постІль".



Как по-украински называть элементы постельного белья / Freepik

К теме Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском

стєліть – стелити;

утюг – праска;

утюжити – прасувати;

стірати – прати;

полотеньце – рушник ;

; гладити – прасувати;

гладильна доска – прасувальна дошка.

Мы также рассказывали, как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском языке. В частности, подсказали, какие суржиковые слова не стоит употреблять.