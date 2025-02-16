Суржиковыми словами украинцы могут описывать даже мебель и элементы своего дома. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не ошибаться в употреблении популярных слов на эту тему.

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Как правильно называть мебель и элементы интерьера (внутренней части)

Обратите внимание! В прошлой подборке мы уже рассказывали, как правильно на украинском называть элементы и части дома.

Зато в этой, девяносто восьмой подборке, подскажем, как в свою речь о помещении не тянуть "мусор".

Поэтому запоминайте:

  • Комната – кімната;
  • двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;
  • мебель – меблі;
  • мебельний – меблевий;
  • диван-кровать – диван-ліжко;
  • кровать – ліжко;
  • стул – стілець, крісло
  • стульчик – стілець, стільчик;


Как называть мебель на украинском / Freepik

  • вішалка, рідко "вішак";
  • шкаф – шафа;
  • зеркало – дзеркало;
  • ковйор – килим;
  • коврова дорожка – килимова доріжка;
  • карніз – карниз;


Как называть мебель на украинском / Freepik

  • обої – шпалери;
  • потолок – стеля;
  • пол – підлога;
  • часи – годинник;
  • мусорник – смітник;
  • ванная – ванна;
  • мойка – мийка;
  • смєсітєль – змішувач;
  • виключатель – вимикач.

Любите украинский и не позволяйте вредному суржику занимать в нем пространство.