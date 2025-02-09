Ті чи ті елементи можуть "викривлювати" непритаманними нашій мові словами. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як описати свою оселю правильно.

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Як правильно українською назвати частини та елементи будинку

У дев'яносто сьомій добірці розповідаємо, зокрема, як не помилитися у назвах елементів будинку – власного чи багатоквартирного – та його частин і кімнат. Зокрема, подаємо правильні варіанти тих частин дому, які там часто звучать помилково.

Дом – дім, будинок, оселя;

знімати квартиру – винаймати квартиру;

жила площа – житлова площа;

дома – вдома;

на дому – вдома;

угл – кут;

дверь – двері;

захлопувати двері – зачиняти двері;

Цікаво! Не припускайтеся також пошмреної помилки й не кажіть, що відкриваєте чи закриваєте двері. Адже їх треба відчиняти і зачиняти.

форточка – кватирка;

окно – вікно;

підоконник – підвіконня, підвіконник;



Вікно і двері ми відчиняємо / Depositphotos

Зауважимо при цьому, що вікно й кватирку також відчинять і зачиняють.

лєснічна площадка – сходовИй майданчик;

замочна скважина – замкОва щілина;

Тут запам'ятайте правильний наголос: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" наголошувати можна двояко: і "щІлина", і "щілИна".

Зверніть увагу! Двері ви відчиняєте, а от замок чи ключем ті ж двері ви відмикаєте.

ступєньки – сходи;

лєсніца – сходи;



Як сказати українською "лєснічна площадка" та "лєсніца" / dom

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Що цікаво, в українській мові слово "лєсніца" має кілька відповідників:

сходи – якщо говорите про споруду, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись; східці – те саме, що сходи; драбина – пристрій з двох поздовжніх жердин, частин мотузки тощо, скріплених рядом поперечок, що використовується для піднімання або спускання куди-небудь.

Також не забудьте правильно називати окремі кімнати у будинку чи його частини.

прихожа – передпокій;

гостінна – вітальня;

ванная – ванна кімната;

роздягалка – роздягальна;

столова – їдальня;

чердак – горище;

криша – дах;

кладовка – комора.

Любіть українську мову та вдосконалюйте її!