Ті чи ті елементи можуть "викривлювати" непритаманними нашій мові словами. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як описати свою оселю правильно.

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Як правильно українською назвати частини та елементи будинку

У дев'яносто сьомій добірці розповідаємо, зокрема, як не помилитися у назвах елементів будинку – власного чи багатоквартирного – та його частин і кімнат. Зокрема, подаємо правильні варіанти тих частин дому, які там часто звучать помилково.

  • Дом – дім, будинок, оселя;
  • знімати квартиру – винаймати квартиру;
  • жила площа – житлова площа;
  • дома – вдома;
  • на дому – вдома;
  • угл – кут;
  • дверь – двері;
  • захлопувати двері – зачиняти двері;

Цікаво! Не припускайтеся також пошмреної помилки й не кажіть, що відкриваєте чи закриваєте двері. Адже їх треба відчиняти і зачиняти.

  • форточка – кватирка;
  • окно – вікно;
  • підоконник – підвіконня, підвіконник;


Вікно і двері ми відчиняємо / Depositphotos

Зауважимо при цьому, що вікно й кватирку також відчинять і зачиняють.

  • лєснічна площадка – сходовИй майданчик;
  • замочна скважина – замкОва щілина;

Тут запам'ятайте правильний наголос: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" наголошувати можна двояко: і "щІлина", і "щілИна".

Зверніть увагу! Двері ви відчиняєте, а от замок чи ключем ті ж двері ви відмикаєте.

  • ступєньки – сходи;
  • лєсніца – сходи;


Як сказати українською "лєснічна площадка" та "лєсніца" / dom

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Що цікаво, в українській мові слово "лєсніца" має кілька відповідників:

  1. сходи – якщо говорите про споруду, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись;
  2. східці – те саме, що сходи;
  3. драбина – пристрій з двох поздовжніх жердин, частин мотузки тощо, скріплених рядом поперечок, що використовується для піднімання або спускання куди-небудь.

Також не забудьте правильно називати окремі кімнати у будинку чи його частини.

  • прихожа – передпокій;
  • гостінна – вітальня;
  • ванная – ванна кімната;
  • роздягалка – роздягальна;
  • столова – їдальня;
  • чердак – горище;
  • криша – дах;
  • кладовка – комора.

Любіть українську мову та вдосконалюйте її!