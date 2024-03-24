Однако украинцам стоит при этом не называть прекрасный цвет суржиковыми словами. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки.

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Как правильно говорить на украинском о цветах

У шестьдесят шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять, называя те или иные цветы. Зато замечательные и красивые цветы не стоит портить искаженными названиями. Поэтому мы подскажем, как их называть правильно.

  • Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;


Зозулині черевички / Природно-заповедный фонд Украины

  • маргаритка – стокротка (слово, к стати, з польського);
  • одуванчик – кульбаба;
  • бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;


Бархатцы / Depositphotos

  • гладіолус – косарик, гладіолус;

Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладіолус" как не присущее нашему языку, все же словари его фиксируют.

  • роза – троянда;
  • георгіна – жоржина (дарит свою красоту с июля вплоть до заморозков);
  • ноготки – нагідки;


Ноготки / Depositphotos

  • васильки – волошки, блават;
  • іриси – півники;


Півники / Depositphotos

  • піон – півонія;
  • сірєнь – бузок;
  • ландиш – конвалія.

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Называйте цвета, в том числе и цветочные, правильно

Ранее мы также рассказывали вам, как правильно называть разные цвета на украинском.

  • Почему в Украине нет василькового и янтарного цвета, вы узнаете здесь.
  • А о том, как правильно называть сереневый и бирюзовый цвет – здесь.