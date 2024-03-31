Однако они только портят вашу речь. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки, которыми вы можете "грешить" чуть ли не ежедневно.

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Какие "популярные" речевые ошибки не стоит делать

У шестьдесят седьмой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто слышать или и употреблять. Отдельные из них могут вам даже казаться привычными. Однако все же запомните их и пользуйтесь в своей речи правильными соответствиями. Собственно, последние, которыми надо заменить "языковой мусор", мы также вам предлагаем в нашей подборке.

мішати – заважати;

Если часто ошибаетесь относительно этого слова, помните: мешают сахар в кофе, а человеку "заважають".

хватить – вистачить;

ладоня – долоня;

знаходитись – перебувати;

находитися – перебувати, бути розташованим;

Обратите внимание! Найти (укр. знаходити) вы можете только то, что потеряли, а на определенной территории вы "перебуваєте" (укр.). А вот предметы или здания – расположены (укр. розташовані).

віднестись – поставитись;

Относить можно конкретную вещь, а к ситуации вы выражаете отношение или "ставитесь" (укр.).

возраст – вік;

ожидати – чекати;

страдати – страждати;

захватити – захопити.

Поэтому выражайте свое мнение правильно и красиво – и без суржика!