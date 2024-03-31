Однако они только портят вашу речь. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки, которыми вы можете "грешить" чуть ли не ежедневно.
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Какие "популярные" речевые ошибки не стоит делать
У шестьдесят седьмой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто слышать или и употреблять. Отдельные из них могут вам даже казаться привычными. Однако все же запомните их и пользуйтесь в своей речи правильными соответствиями. Собственно, последние, которыми надо заменить "языковой мусор", мы также вам предлагаем в нашей подборке.
- мішати – заважати;
Если часто ошибаетесь относительно этого слова, помните: мешают сахар в кофе, а человеку "заважають".
- хватить – вистачить;
- ладоня – долоня;
- знаходитись – перебувати;
- находитися – перебувати, бути розташованим;
- віднестись – поставитись;
Относить можно конкретную вещь, а к ситуации вы выражаете отношение или "ставитесь" (укр.).
- возраст – вік;
- ожидати – чекати;
- страдати – страждати;
- захватити – захопити.