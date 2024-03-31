Однако они только портят вашу речь. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки, которыми вы можете "грешить" чуть ли не ежедневно.

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Какие "популярные" речевые ошибки не стоит делать

У шестьдесят седьмой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто слышать или и употреблять. Отдельные из них могут вам даже казаться привычными. Однако все же запомните их и пользуйтесь в своей речи правильными соответствиями. Собственно, последние, которыми надо заменить "языковой мусор", мы также вам предлагаем в нашей подборке.

  • мішати – заважати;

Если часто ошибаетесь относительно этого слова, помните: мешают сахар в кофе, а человеку "заважають".

  • хватить – вистачить;
  • ладоня – долоня;
  • знаходитись – перебувати;
  • находитися – перебувати, бути розташованим;
  • віднестись – поставитись;

Относить можно конкретную вещь, а к ситуации вы выражаете отношение или "ставитесь" (укр.).

  • возраст – вік;
  • ожидати – чекати;
  • страдати – страждати;
  • захватити – захопити.