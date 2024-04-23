Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко отметил, что сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. И рассказал, как исправить одну распространенную ошибку, передает Образование 24.
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"Вірно" или "правильно" – как на украинском сказать без ошибки
Авраменко рассказал: недавно увидел документ одного из украинских университетов – храма науки и образования.
Языковед при этом заметил, что его внимание в приказе привлек штамп на котором было написано: "Копия вірна".
Учитель отметил, что это – очень распространенная ошибка.
Друзья, "вірно" можно любить или нести службу в армии – то есть не изменять. А на печати должна быть надпись "Згідно з оригіналом",
– акцентировал Авраменко.
И добавил: так же неправильно сказать:
- вірна відповідь;
- вірне рішення.
И ответ, и решение – правильные,
– подчеркнул языковед.
Вірно чи правильно – як українською сказати без помилки
И резюмировал: давайте заботиться о том, что Украина и писала, и говорила грамотно.