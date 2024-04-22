А есть и такие слова, которые могут “запутать”. Об одном из таких расскажет Образование 24.

Смотрите также Как правильно на украинском назвать "васильки"

Как правильно назвать розу на украинском языке

Так, часто можно услышать в разговоре о цветах такие слова как "троянда" и "роза". Одни украинцы употребляют их как синонимы, другие считают, что слово "роза" является суржиком.

В Современном словаре украинского языка находим "троянду" (Rosa, L.) как многолетнее кустовое растение (или его цветы) семейства розовых с большими душистыми цветками красного, розового, белого или желтого цвета и со стеблями, обычно покрытыми колючками.

Роза имеет несколько значений:

кустовое растение с большими душистыми цветками разных цветов и стеблями, покрытыми колючками. И здесь указывают, что синонимом является слово "троянда";

архитектурное украшение готических окон или само окно в виде круга с линиями, радиально расходящимися от центра;

роза ветров – как графическое изображение повторяемости направлений и величин силы ветра в определенной точке земной поверхности за определенное время;

Также можно встретить такое имя – Роза.

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Что говорят словари и какое происхождение слов

Заметим, что в латинском языке есть слово rosa для обозначения "троянди" и шиповника, как подсказывает Латинско-украинский словарь.

В словаре Гринченко также есть роза как "троянда" (укр.), однако издан он (словарь) был столетие назад. К слову, мнения языковедов в наше время даже могут разбегаться относительно того, стоит ли употреблять слово "роза" для обозначения "троянди". Одни считают, что слово роза не является суржиковым или/только русским – но является заимствованием из западноевропейских языков. В английском языке роза – это rose, в болгарском – ро́за, в польском – roza.