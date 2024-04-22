А є і такі слова, які можуть "заплутати". Про одне із таких розкаже Освіта 24.
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Як правильно назвати розу українською
Так, часто можна почути у розмові про квіти такі слова як "троянда" та "роза". Одні українці вживають їх як синоніми, інші вважають, що слово "роза" є суржиком.
У Сучасному словнику української мови знаходимо "троянду" (Rosa, L.) як багаторічну кущову рослину (або її квіти) родини розових з великими запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого кольору і з стеблами, звичайно вкритими колючками.
Роза натомість має декілька значень:
- кущова рослина з великими запашними квітками різних кольорів та стеблами, вкритими колючками. І тут вказують, що синонімом є слово "троянда";
- архітектурна прикраса готичних вікон або саме вікно у вигляді кола з лініями, що радіально розходяться від центру;
- роза вітрів – як графічне зображення повторюваності напрямів і величин сили вітру у певній точці земної поверхні за певний час;
Також можна зустріти таке ім'я – Роза.
Що кажуть словники та яке походження слів
Зауважимо, що у латинській мові є слово rosa на позначення троянди і шипшини, як підказує Латинсько-український словник.
У словнику Грінченка також є роза як троянда, однак виданий він (словник) був століття тому.
До слова, думки мовознавців у наш час навіть можуть розбігатися щодо того, чи варто вживати слово "роза" на позначення троянди.
Одні вважають, що слово роза не є суржиковим чи/або лише російським – натомість є запозиченням із західноєвропейських мов.
В англійській мові троянда – це rose, у болгарській – ро́за, у польській – roza.
А от автори Сучасного словника гарної української мови "Мова – не калька" вважають, що краще віддавати перевагу слову "троянда", якщо говорите про квітку.