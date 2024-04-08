Але цього робити не треба. Освіта 24 натомість допоможе підібрати правильні назви.

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Як українською назвати "васильки"

Однією із таких неправильних назв є "васильки". Вона суржикова. Так не варто називати польові трав'янисті рослини із синіми квітками, що ростуть переважно серед озимих культур, або ж їхні квіти.

Правильна назва – волошки. Або ж блават.

Також не помиляйтесь і у назві відповідного кольору: не кажіть "васильковий" – а волошковий або блаватний.

Як ще можна назвати волошку

Ви ще можете почути такі назви на позначення цієї прекрасної квітки:

  • блаватка;
  • синець;
  • центаврія.

Раніше ми також розповідали вам, як правильно українською назвати "георгіну". Про це ви можете прочитати за посиланням.