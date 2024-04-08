Но этого делать не надо. Образование 24 вместо этого поможет подобрать правильные названия.
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Как по-украински назвать "васильки"
Одним из таких неправильных названий является "васильки". Оно суржиковое. Так не стоит называть полевые травянистые растения с синими цветками, растущие преимущественно среди озимых культур, или их цветы.
Правильное название – "волошки". Или же блават.
Также не ошибайтесь и в названии соответствующего цвета: не говорите "васильковый" – а "волошковий" или "блаватний".
Как еще можно назвать василек (укр. волошку)
Вы еще можете услышать такие названия для обозначения этого прекрасного цветка:
- блаватка;
- синець;
- центаврія.
Ранее мы также рассказывали вам, как правильно на украинском назвать "георгину". Об этом вы можете прочитать по ссылке.