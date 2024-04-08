Но этого делать не надо. Образование 24 вместо этого поможет подобрать правильные названия.

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Как по-украински назвать "васильки"

Одним из таких неправильных названий является "васильки". Оно суржиковое. Так не стоит называть полевые травянистые растения с синими цветками, растущие преимущественно среди озимых культур, или их цветы.

Правильное название – "волошки". Или же блават.

Также не ошибайтесь и в названии соответствующего цвета: не говорите "васильковый" – а "волошковий" или "блаватний".

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как еще можно назвать василек (укр. волошку)

Вы еще можете услышать такие названия для обозначения этого прекрасного цветка:

блаватка;

синець;

центаврія.

Ранее мы также рассказывали вам, как правильно на украинском назвать "георгину". Об этом вы можете прочитать по ссылке.