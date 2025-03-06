Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Для поступающих на творческие, художественные или спортивные специальности будут засчитывать результаты творческого конкурса, который тоже имеет неотрицательный весовой коэффициент.
Смотрите также Стартовала регистрация на НМТ в 2025 году
Какие весовые коэффициенты предметов НМТ
Любая комбинация выбранных абитуриентом предметов позволит ему поступить на любую специальность с тем предметом, который он выбрал.
Но при выборе четвертого предмета для сдачи на НМТ стоит учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применяться для каждой из специальностей. Это нужно для предоставления результатам по предметам УМТ большего веса при поступлении на родственную к предмету специальность. То есть для поступления на юридическое направление лучше выбрать на НМТ иностранный язык, на ІТ-специальности – физику, на медицинские специальности – биологию или химию.
Поэтому абитуриентам стоит заранее ознакомиться с весовыми коэффициентами.
Весовые коэффициенты оценок по предметам УМТ и творческого конкурса
|Код
|Название специальности
|Конкурсные предметы
|Основной блок
|Предмет на выбор
|Укр. язык (К1)
|Математика (К2)
|История Украины (К3)
|Иностр. язык (К4)
|Биология (К4)
|Физика (К4)
|Химия (К4)
|Укр. литература (К4)
|География (К4)
|Творч. конкурс (КТ)
|A2
|Дошкольное образование
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|-
|A3
|Начальное образование
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|-
|A4.01
|Среднее образование (Украинский язык и литература)
|0,5
|0,2
|0,3
|0,4
|0,25
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|-
|A4.02
|Среднее образование (Язык и зарубежная литература (с указанием языка)) – для всех других языков
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,25
|0,35
|0,35
|0,4
|0,3
|-
|A4.03
|Среднее образование (История и гражданское образование)
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|-
|A4.04
|Среднее образование (Математика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|A4.05
|Среднее образование (Биология и здоровье человека)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.06
|Среднее образование (Химия)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,5
|0,3
|0,35
|-
|A4.07
|Среднее образование (География)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,5
|-
|A4.08
|Среднее образование (Физика и астрономия)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|A4.09
|Среднее образование (Информатика)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,3
|0,5
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A4.10
|Среднее образование (Технологии)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,25
|0,3
|0,5
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A4.11
|Среднее образование (Физическая культура)
|0,4
|0,3
|0,4
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.12
|Среднее образование (Искусство. Изобразительное искусство)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,3
|0,3
|0,35
|0,35
|-
|A4.13
|Среднее образование (Искусство. Музыкальное искусство)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,3
|0,3
|0,35
|0,35
|-
|A4.15
|Среднее образование (Естественные науки)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.16
|Среднее образование (Защита Украины)
|0,4
|0,3
|0,4
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A5.31, A5.32, A5.33, A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38, A5.39
|Профессиональное образование (по специализациям)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|0,2
|0,25
|-
|A5
|Профессиональное образование (по специализациям) – для других специализаций
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,3
|0,4
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A6
|Специальное образование
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,3
|0,3
|-
|A7
|Физическая культура и спорт
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|B1
|Аудиовизуальное искусство и производство
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,6
|B2
|Дизайн
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,6
|B3
|Декоративное искусство и ремесла
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B4
|Изобразительное искусство и реставрация
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B5
|Музыкальное искусство
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B6
|Перформативные искусства
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B7
|Религиоведение
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B8
|Богословие
|0,3
|0,25
|0,45
|0,45
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,25
|-
|B9
|История и археология
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B10
|Философия
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B11.01, B11.09, В11.10
|Филология (по специализациям: украинский язык и литература, фольклористика, прикладная лингвистика)
|0,5
|0,25
|0,25
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,5
|0,25
|-
|B11
|Филология (по специализациям) – для других специализаций
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|B12
|Культурология и музееведение
|0,35
|0,25
|0,5
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|-
|B13
|Библиотечное, информационное и архивное дело
|0,35
|0,25
|0,5
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|-
|C1
|Экономика
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|C2
|Политология
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|C3
|Международные отношения
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|C4
|Психология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|C5
|Социология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|C6
|География и региональные студии
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,2
|0,5
|-
|C7
|Журналистика
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|D1
|Учет и налогообложение
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D2
|Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D3
|Менеджмент
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D4
|Публичное управление и администрирование
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D5
|Маркетинг
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D7
|Торговля
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D8
|Право
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|D9
|Международное право
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|E1
|Биология и биохимия
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,45
|0,45
|0,3
|0,4
|-
|E2
|Экология
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,45
|0,45
|0,3
|0,4
|-
|E3
|Химия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|E4
|Науки о Земле
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,2
|0,5
|-
|E5
|Физика и астрономия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|E6
|Прикладная физика и наноматериалы
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|E7
|Математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|E8
|Статистика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F1
|Прикладная математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F2
|Инженерия программного обеспечения
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F3
|Компьютерные науки
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F4
|Системный анализ
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F5
|Кибербезопасность и защита информации
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F6
|Информационные системы и технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F7
|Компьютерная инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G1
|Химические технологии и инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G2
|Технологии защиты окружающей среды
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G3
|Электрическая инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G4
|Энергопроизводство (по специализации Атомная энергетика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G4
|Энергопроизводство (по другой специализации)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G5
|Электроника, электронные коммуникации и радиотехника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G6
|Информационно-измерительные технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G7
|Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G8
|Материаловедение
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G9
|Прикладная механика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G10
|Металлургия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G11
|Машиностроение (по специализациям)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G12
|Авиационная и ракетно-космическая техника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G13
|Пищевые технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|G14
|Деревообрабатывающие и мебельные технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G15
|Технологии легкой промышленности
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G16
|Горное дело и нефтегазовые технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|-
|G17
|Архитектура и градостроительство
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|G18
|Геодезия и землеустройство
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,3
|-
|G19
|Строительство и гражданская инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G20
|Издательство и полиграфия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G21
|Биотехнологии и биоинженерия
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|G22
|Биомедицинская инженерия
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|H1
|Агрономия
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H2
|Животноводство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H3
|Садово-парковое хозяйство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H4
|Лесное хозяйство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H5
|Водные биоресурсы и аквакультура
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H6
|Ветеринарная медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|H7
|Агроинженерия
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|I1
|Стоматология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I2
|Медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I3
|Педиатрия
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I4
|Медицинская психология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I5
|Медсестринство (по специализациям)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I6
|Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I7
|Терапия и реабилитация (по специализациям)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I8
|Фармация (по специализациям)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I9
|Общественное здоровье
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I10
|Социальная работа и консультирование
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I11
|Детские и молодежные службы
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|J2
|Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|J3
|Туризм и рекреация
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|J4
|Охрана труда
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|J5
|Морской и внутренний водный транспорт (все специализации)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J6
|Авиационный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J7
|Железнодорожный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J8
|Автомобильный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K3
|Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K4
|Управление информационной безопасностью
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K8
|Пожарная безопасность
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|K9
|Правоохранительная деятельность
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,25
|0,35
|-
|K10
|Гражданская безопасность
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-