Является ли слово "однофамилец" суржиком, объясняет 24 Канал, ссылаясь на "Рассвет".

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Какое происхождение у слова "однофамилец"

Привычное для украинцев слово "однофамилец" обозначает людей с одинаковой фамилией. И некоторым оно кажется суржиковым, однако это не так. Его можно встретить в украинских словарях.

Оно имеет частично латинское происхождение – "фамилия" – означает семья. Поэтому обозначение "семейное" можно заменить на слово "фамильное" – фамильные драгоценности, фамильный дом, фамильные ценности.

И сочетание со словом – один, как в словах "однодумец" или "одноклассных".

Кто такой "однофамилец": смотрите видео

Однако, имеем еще одно слово – "тезка", оно тоже не суржиковое. Им можно обозначить как человека с одинаковым именем, так и с одинаковой фамилией. Но заметьте, что "тьозка" – это уже калькированный вариант, поэтому его избегайте.

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