Больше всего синонимов в украинском языке к слову "бить". Какими словами его можно заменить, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток Андрея Шимановского.
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Какое самое синонимичное слово
В украинском языке чуть ли не к каждому слову можно подобрать синонимы. И больше всего их у слова "бить". Словари синонимов украинского языка приводят более 40. Но оказывается и это не все – Леся Литвиненко на ресурсе "Всеосвіта" приводит более 120 синонимов!
Синонимы к слову "бить" / иллюстрация 24 Канал
Интересно, что некоторые приведенные слова могут обозначать и другие действия, как например, "гилити" или "бамкать" – это и бить, и говорить. Как и слово "гріти" имеет и прямое значение для замены слова "бить".
Приведем 18 слов, которыми можем заменить привычное слово "бить", на примере выбора воинов ВСУ:
- духопелити,
- гилити,
- лупити,
- батожити,
- чувпти,
- кропити.
- сікти,
- кулачити,
- гамселити,
- мотлошити,
- гателити,
- чухрати,
- шкварити,
- хвоїти,
- стусувати,
- лущити,
- молотити,
- клепати.
Все слова очень меткие! Какие используете вы, а какие слышали впервые?
Интересные синонимы к слову "бить": смотрите видео
И это далеко не полный перечень, потому что еще словосочетания типа:
- "дати перцю",
- "дати маку",
- "дати табаку",
- "дати бобу",
- "дати стусана".
Кроме того, не бьют, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".
Конечно, драк лучше избегать, но как же ярко можно их назвать!