Больше всего синонимов в украинском языке к слову "бить". Какими словами его можно заменить, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток Андрея Шимановского.

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Какое самое синонимичное слово

В украинском языке чуть ли не к каждому слову можно подобрать синонимы. И больше всего их у слова "бить". Словари синонимов украинского языка приводят более 40. Но оказывается и это не все – Леся Литвиненко на ресурсе "Всеосвіта" приводит более 120 синонимов!

Синонимы к слову "бить" / иллюстрация 24 Канал

Интересно, что некоторые приведенные слова могут обозначать и другие действия, как например, "гилити" или "бамкать" – это и бить, и говорить. Как и слово "гріти" имеет и прямое значение для замены слова "бить".

Приведем 18 слов, которыми можем заменить привычное слово "бить", на примере выбора воинов ВСУ:

духопелити,

гилити,

лупити,

батожити,

чувпти,

кропити.

сікти,

кулачити,

гамселити,

мотлошити,

гателити,

чухрати,

шкварити,

хвоїти,

стусувати,

лущити,

молотити,

клепати.

Все слова очень меткие! Какие используете вы, а какие слышали впервые?

Интересные синонимы к слову "бить": смотрите видео

И это далеко не полный перечень, потому что еще словосочетания типа:

"дати перцю",

"дати маку",

"дати табаку",

"дати бобу",

"дати стусана".

Кроме того, не бьют, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".

Конечно, драк лучше избегать, но как же ярко можно их назвать!