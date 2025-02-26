К слову "кружка", которое часто употребляют украинцы, уже привыкли. Но есть ли оно в нашем языке, выясняет 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском", ссылаясь на @lagidnaua.
Смотрите также Придуманное Гоголем: как на украинском сказать о "халатность" и при чем здесь халат
Если не "кружка", то как назвать посуду
Хотя мы успешно переходим на чистый украинский язык и отказываемся от суржика, но в бытовой речи он еще задержался. И часто по незнанию, что этого слова в нашем языке нет.
Именно такая ситуация со словом "кружка" – это языковая калька, которая используют по привычке. Его не существует в украинском языке для обозначения посуды. И доказательством этого служит литература – в произведениях XIX – начала ХХ века оно нигде не встречается.
Но слово "кружка" существует, им обозначают часть гончарного круга.
Зато для обозначения посуды для горячих напитков – чая, кофе, какао, у нас есть другое слово – чашка.
Что такое чашкаЭто небольшой сосуд с ушком, из фарфора, фаянса, стекла из которого пьют чай, кофе и другие, преимущественно горячие, напитки.
А еще есть такое слово как филижанка – то же самое, что и чашка, но слово заимствовано из турецкого языка через польское посредничество. Слово распространилось на территории Украины, которая была в составе Польши и Австро-Венгерской империи. Именно на филижанку кофе вас пригласят во Львове!
Как синонимы, еще можем услышать слова "горнятко" и "кухлик", но по значению это не то же, что чашка.
"Кухлик" – ласкательная форма к слову "кухоль". Этот термин обозначает металлический или черепной сосуд с ручкой для питья, но значительно большего объема – от 0,5 литра до 1 литра. Из него в заведениях преимущественно пьют пиво или квас. Горячие напитки в таких объемах не потребляют.
Кухлик или кухоль / Freepik
А "горнятко" – это уменьшительная форма от горшка. И эта посуда предназначена для потребления жидкого блюда – ухи, ухи, супа, или даже ее приготовления.
Тонкости названий посуды для горячих напитков: смотрите видео
И конечно мы имеем и диалектические названия посуды для питья жидкости:
- "кварта" – посудина больше 1 литра,
- "питун чи питунець",
- "кінва",
- "коновка чи конівка",
- "корець",
- "коряк",
- "карпатка".
Они различаются по объему, материалу и форме, но используются именно для удобного питья.
А еще слово чашка имеет несколько значений, я им обозначают:
- череп человека;
- коленную чашку или чашечку;
- деталь округлого вида в каком-то приборе;
- венчик цветка в форме чашки (чашечки).
Пользуйтесь украинскими соответствиями и говорите на украинском!