К слову "кружка", которое часто употребляют украинцы, уже привыкли. Но есть ли оно в нашем языке, выясняет 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском", ссылаясь на @lagidnaua.

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Если не "кружка", то как назвать посуду

Хотя мы успешно переходим на чистый украинский язык и отказываемся от суржика, но в бытовой речи он еще задержался. И часто по незнанию, что этого слова в нашем языке нет.

Именно такая ситуация со словом "кружка" – это языковая калька, которая используют по привычке. Его не существует в украинском языке для обозначения посуды. И доказательством этого служит литература – в произведениях XIX – начала ХХ века оно нигде не встречается.

Но слово "кружка" существует, им обозначают часть гончарного круга.

Зато для обозначения посуды для горячих напитков – чая, кофе, какао, у нас есть другое слово – чашка.

Что такое чашка Это небольшой сосуд с ушком, из фарфора, фаянса, стекла из которого пьют чай, кофе и другие, преимущественно горячие, напитки.

А еще есть такое слово как филижанка – то же самое, что и чашка, но слово заимствовано из турецкого языка через польское посредничество. Слово распространилось на территории Украины, которая была в составе Польши и Австро-Венгерской империи. Именно на филижанку кофе вас пригласят во Львове!

Как синонимы, еще можем услышать слова "горнятко" и "кухлик", но по значению это не то же, что чашка.

"Кухлик" – ласкательная форма к слову "кухоль". Этот термин обозначает металлический или черепной сосуд с ручкой для питья, но значительно большего объема – от 0,5 литра до 1 литра. Из него в заведениях преимущественно пьют пиво или квас. Горячие напитки в таких объемах не потребляют.

Кухлик или кухоль / Freepik

А "горнятко" – это уменьшительная форма от горшка. И эта посуда предназначена для потребления жидкого блюда – ухи, ухи, супа, или даже ее приготовления.

Тонкости названий посуды для горячих напитков: смотрите видео

И конечно мы имеем и диалектические названия посуды для питья жидкости:

"кварта" – посудина больше 1 литра,

"питун чи питунець",

"кінва",

"коновка чи конівка",

"корець",

"коряк",

"карпатка".

Они различаются по объему, материалу и форме, но используются именно для удобного питья.

А еще слово чашка имеет несколько значений, я им обозначают:

череп человека;

коленную чашку или чашечку;

деталь округлого вида в каком-то приборе;

венчик цветка в форме чашки (чашечки).

Пользуйтесь украинскими соответствиями и говорите на украинском!