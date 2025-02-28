Найбільше синонімів в українській мові до слова "бити". Якими словами його можна замінити, пише 24 Канал, посилаючись на тікток Андрія Шимановського.

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Яке найсинонімічніше слово

В українській мові ледь не до кожного слова можна підібрати синоніми. І найбільше їх у слова "бити". Словники синонімів української мови наводять більше ніж 40. Але виявляється і це не усе – Леся Литвиненко на ресурсі "Всеоосвіта" наводить понад 120 синонімів!

Синоніми до слова "бити" / ілюстрація 24 Канал

Цікаво, що деякі наведені слова можуть позначати й інші дії, як наприклад, "гилити" чи "бамкати" – це і бити, і говорити. Як і слово "гріти" має і пряме значення для заміни слова "бити".

Наведемо 18 слів, якими можемо замінити звичне слово "бити", на прикладі вибору воїнів ЗСУ:

  • духопелити,
  • гилити,
  • лупити,
  • батожити,
  • чувпти,
  • кропити.
  • сікти,
  • кулачити,
  • гамселити,
  • мотлошити,
  • гателити,
  • чухрати,
  • шкварити,
  • хвоїти,
  • стусувати,
  • лущити,
  • молотити,
  • клепати.

Усі слова дуже влучні! Які використовуєте ви, а які чули вперше?

Цікаві синоніми до слова "бити": дивіться відео

І це далеко не повний перелік, бо ще словосполучення типу:

  • "дати перцю",
  • "дати маку",
  • "дати табаку",
  • "дати бобу",
  • "дати стусана".

Крім того, не б'ють, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".

Звісно, бійок краще уникати, але як же яскраво можна їх назвати!