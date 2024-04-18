Ведь многие украинцы не могут понять причин написания этого слова. В частности, то, почему проект стал проєктом.
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Проєкт или проект: как сказать правильно на украинском
Авраменко отметил, что не был членом комиссии, которая принимала изменения. Однако попытался объяснить эти изменения.
Об'єкт, суб'єкт, ін'єкція – имеют латинский корень -ject- (-єкт-, а не -ект-) , поэтому мы не говорим "обект, субект, інекція" (укр.),
– отметил языковед.
И добавил, что тогда возникает вопрос: "А с какой стати мы 90 лет писали "проект?".
Ответ прост: "Так было в русском языке, который всегда играл первую скрипку в советском союзе, хотя нам всегда рассказывали о равенстве всего и вся",
– добавил учитель.
По его словам, действующее правописание вернуло традиционное и научно оправданное написание слова "проєкт" с буквой "є".
Так же надо писать и производные слова:
- проєкція;
- проєктор.
Наконец Авраменко отметил: изучайте язык, который передали нам наши предки.
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