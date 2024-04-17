Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить: "дорожня пробка, затор чи корок" (укр.).

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Как правильно назвать пробку на украинском языке

Авраменко говорит: корок, в соответствии со словарями, имеет три значения:

кора пробкового дуба;

затычка для бутылки из коры упомянутого дерева;

то же самое, что каблук/подбор.

Кроме того, по словам учителя, затычки, которые имеют разное назначение, также называют "пробками".

Скопление людей или транспорта, что создает препятствие движению, называется затором,

– подчеркнул языковед.

И добавил: это основное значение слова. Итак, правильно сказать "затор на дорозі" (укр.).

А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но оно тогда будет переносным,

– отметил педагог.

И заметил, что в деловом и публицистическом стилях – в документах и в новостях – желательно употреблять слово в прямом значении, то есть "затор" (укр.).