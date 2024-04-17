Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить: "дорожня пробка, затор чи корок" (укр.).
Смотрите также Заплатить за проезд или оплатить проезд: как сказать правильно
Как правильно назвать пробку на украинском языке
Авраменко говорит: корок, в соответствии со словарями, имеет три значения:
- кора пробкового дуба;
- затычка для бутылки из коры упомянутого дерева;
- то же самое, что каблук/подбор.
Кроме того, по словам учителя, затычки, которые имеют разное назначение, также называют "пробками".
Скопление людей или транспорта, что создает препятствие движению, называется затором,
– подчеркнул языковед.
И добавил: это основное значение слова. Итак, правильно сказать "затор на дорозі" (укр.).
А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но оно тогда будет переносным,
– отметил педагог.
И заметил, что в деловом и публицистическом стилях – в документах и в новостях – желательно употреблять слово в прямом значении, то есть "затор" (укр.).
- Ранее мы рассказывали, как правильно называть на украинском города нашего государства. Об этом вы можете прочитать по ссылке.