Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити: дорожня пробка, затор чи корок.
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Як правильно назвати пробку українською
Авраменко каже: корок, відповідно до словників, має три значення:
- кора коркового дуба;
- затичка для пляшки з кори згаданого дерева;
- те ж саме, що каблук/підбор.
Крім того, за словами учителя, затички, які мають різне призначення, також називають "пробками".
Скупчення людей або транспорту, що створює перешкоду рухові, називається затором,
– наголосив мовознавець.
І додав: це основне значення слова. Отже, правильно сказати "затор на дорозі".
А слова "корок" чи "пробка" можна вжити у цьому значенні, але воно тоді буде переносним,
– зазначив педагог.
І зауважив, що у діловому та публіцистичному стилях – у документах та в новинах – бажано вживати слово у прямому значенні, тобто "затор".
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