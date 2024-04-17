Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити: дорожня пробка, затор чи корок.

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Як правильно назвати пробку українською

Авраменко каже: корок, відповідно до словників, має три значення:

кора коркового дуба;

затичка для пляшки з кори згаданого дерева;

те ж саме, що каблук/підбор.

Крім того, за словами учителя, затички, які мають різне призначення, також називають "пробками".

Скупчення людей або транспорту, що створює перешкоду рухові, називається затором,

– наголосив мовознавець.

І додав: це основне значення слова. Отже, правильно сказати "затор на дорозі".

А слова "корок" чи "пробка" можна вжити у цьому значенні, але воно тоді буде переносним,

– зазначив педагог.

І зауважив, що у діловому та публіцистичному стилях – у документах та в новинах – бажано вживати слово у прямому значенні, тобто "затор".