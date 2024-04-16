Блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський зауважив: два варіанти правильні. І дав ще кілька мовних порад на цю тему.
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Заплатити за проїзд чи оплатити проїзд?
Блогер також уточнив, що дієслова заплатити й оплатити збігаються у значенні "внести плату за що-небудь". Але є й різниця: заплатити завжди вживаємо з прийменником, а оплатити – без. Порівняйте: заплатити за проїзд / оплатити проїзд.
В️ін також наголосив, що можна казати "безплатний проїзд".
Нема підстав думати, що безплатний – калька з російського бесплатный. Аналогічне слово є в чеській, словацькій, польській, словенській, сербській мовах,
– наголосив Шимановський.
Також можете вживати щодо цього слова і кращі синоніми:
- даром;
- задарма;
- дурно;
- задурно;
- за так;
- за спасибі;
- на дурняк.
Знижка 30 відсотків чи 30 процентів?
Якщо ви думаєте, як сказати правильно, що у вас є знижка 30 відсотків чи 30 процентів, можете вживати обидва слова. Адже обидва ці варіанти правильні.
Відсоток – це питоме слово українського походження, а процент – іншомовного,
– уточнив Шимановський.
І додав, що використовувати слово "процент" можна, це не буде помилкою. Тому обирайте той варіант, який вам до вподоби.
- Раніше ми також розповідали, як українською сказати "редко, но метко". Про це читайте за посиланням.