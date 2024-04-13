Однак у нашій мові є і чимало красивих власне українських слів, які нічим не поступаються запозиченням. Тож Освіта 24 продовжує вас з ними знайомити.

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Які іншомовні слова замінити українською

Так, у п'ятдесят третій добірці пропонуємо вам замінити ще десять частовживаних запозичень власне українськими словами. Також пропонуємо вам цікаві та правильні відповідники до цих іншомовних слів.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • синхронний – одночасний;
  • адаптація – пристосування;
  • іммігрант – переселенець;
  • форсувати – прискорювати;
  • генерація – покоління;
  • фундатор – засновник;
  • ідентифікований – розпізнаний;
  • конфіденційний – таємний;
  • профілактичний – запобіжний;
  • дискомфортний – незручний;