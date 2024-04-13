Однако в нашем языке есть и немало красивых собственно украинских слов, которые ничем не уступают заимствованиям. Поэтому Образование 24 продолжает вас с ними знакомить.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятьдесят третьей подборке предлагаем вам заменить еще десять часто употребляемых заимствований собственно украинскими словами. Также предлагаем вам интересные и правильные соответствия к этим иноязычным словам.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

синхронний – одночасний;

адаптація – пристосування;

іммігрант – переселенець;

форсувати – прискорювати;

генерація – покоління;

фундатор – засновник;

ідентифікований – розпізнаний;

конфіденційний – таємний;

профілактичний – запобіжний;

дискомфортний – незручний;

Любите украинский язык и совершенствуйте его каждый день!