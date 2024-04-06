Но Образование 24 советует отдавать предпочтение словам из родного языка. Тем более они иногда даже интереснее и благозвучнее.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятьдесят второй подборке расскажем вам, какие иноязычные слова вы можете слышать или употреблять в ежедневной речи. В частности, предложим заменить десять заимствований исконно украинскими словами. Поэтому совершенствовать свою речь вы можете уже в этот момент.

Вашему вниманию – небольшая подборка:

  • репродукція – відтворення;
  • гармонія – лад;
  • базуватись – ґрунтуватись;
  • пріоритет – першість;
  • транспортувати – перевозити;
  • ліберал – вільнодумець;
  • адаптація – пристосування;
  • дуель – двобій;
  • легітимний – законний;
  • ратифікувати – затверджувати.