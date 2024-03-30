При этом советуем отдавать предпочтение именно словам из родного языка, а не заимствованиям. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятидесят первой подборке предлагаем вам еще десяти иноязычным словам подобрать красивые украинские соответствия. Часто последние могут быть интереснее и благозвучнее.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка. Вкрапливайте эти слова в вашу речь уже с сегодняшнего дня.

  • Провайдер – постачальник;
  • транспортувати – перевозити;
  • абсолютний – цілковитий;
  • тет-а-тет – віч-на-віч;
  • деградація – занепад;
  • альтруїзм – безкорисливість;
  • граціозний – витончений;
  • паритет – рівність;
  • аморальний – розбещений;
  • волонтер – доброволець.