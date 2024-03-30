При этом советуем отдавать предпочтение именно словам из родного языка, а не заимствованиям. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятидесят первой подборке предлагаем вам еще десяти иноязычным словам подобрать красивые украинские соответствия. Часто последние могут быть интереснее и благозвучнее.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка. Вкрапливайте эти слова в вашу речь уже с сегодняшнего дня.

Провайдер – постачальник;

транспортувати – перевозити;

абсолютний – цілковитий;

тет-а-тет – віч-на-віч;

деградація – занепад;

альтруїзм – безкорисливість;

граціозний – витончений;

паритет – рівність;

аморальний – розбещений;

волонтер – доброволець.

Любите украинский язык и совершенствуйте его!