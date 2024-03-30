При этом советуем отдавать предпочтение именно словам из родного языка, а не заимствованиям. І Образование 24 вам в этом поможет.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
Так, в пятидесят первой подборке предлагаем вам еще десяти иноязычным словам подобрать красивые украинские соответствия. Часто последние могут быть интереснее и благозвучнее.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка. Вкрапливайте эти слова в вашу речь уже с сегодняшнего дня.
- Провайдер – постачальник;
- транспортувати – перевозити;
- абсолютний – цілковитий;
- тет-а-тет – віч-на-віч;
- деградація – занепад;
- альтруїзм – безкорисливість;
- граціозний – витончений;
- паритет – рівність;
- аморальний – розбещений;
- волонтер – доброволець.