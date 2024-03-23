Поэтому очень часто земляки употребляют именно их, а не собственно украинские. Образование 24 расскажет, какие популярные слова являются заимствованными и как их заменить.

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Как заменить популярные заимствования украинскими словами

Так, в пятидесятой подборке расскажем вам, какие интересные исконные слова стоит чаще употреблять вместо иноязычных. Поэтому предлагаем вам подборку из десяти слов. Также рассказываем, какие соответствия лучше подобрать к тем или иным словам.

  • менеджер – керівник, управлінець;
  • профілактичний – запобіжний;
  • анархія – безладдя;
  • форсувати – прискорювати;
  • генерація – покоління;
  • вербальний – словесний;
  • імітувати – наслідувати;
  • екстрений – невідкладний, терміновий;
  • прерогатива – перевага;
  • іммігрант – переселенець з іншої країни.