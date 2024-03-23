Поэтому очень часто земляки употребляют именно их, а не собственно украинские. Образование 24 расскажет, какие популярные слова являются заимствованными и как их заменить.

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Как заменить популярные заимствования украинскими словами

Так, в пятидесятой подборке расскажем вам, какие интересные исконные слова стоит чаще употреблять вместо иноязычных. Поэтому предлагаем вам подборку из десяти слов. Также рассказываем, какие соответствия лучше подобрать к тем или иным словам.

менеджер – керівник, управлінець;

профілактичний – запобіжний;

анархія – безладдя;

форсувати – прискорювати;

генерація – покоління;

вербальний – словесний;

імітувати – наслідувати;

екстрений – невідкладний, терміновий;

прерогатива – перевага;

іммігрант – переселенець з іншої країни.

Любите украинский язык и чаще употребляйте родные слова. Они часто гораздо благозвучнее и интереснее, чем иноязычные.