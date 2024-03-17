При этом лучше не увлекаться слишком заимствованиями. Популяризировать исконные слова поможет Образование 24.
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Как заменить популярные заимствования украинскими словами
У сорок девятой подборке расскажем вам, какие популярные иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия. При этом предлагаем заменить 10 заимствований собственно украинскими словами уже сегодня. Так вы проявите свою образованность и любовь к родному языку.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- білінгвізм – двомовність;
- раритетний – рідкісний;
- колізія – зіткнення;
- профілактичний – запобіжний;
- тривіальний – звичайний;
- вертикальний – прямовисний;
- фундамент – основа;
- ідентичний – однаковий;
- вербальний – словесний;
- ліберал – вільнодумець.