При этом лучше не увлекаться слишком заимствованиями. Популяризировать исконные слова поможет Образование 24.

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Как заменить популярные заимствования украинскими словами

У сорок девятой подборке расскажем вам, какие популярные иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия. При этом предлагаем заменить 10 заимствований собственно украинскими словами уже сегодня. Так вы проявите свою образованность и любовь к родному языку.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • білінгвізм – двомовність;
  • раритетний – рідкісний;
  • колізія – зіткнення;
  • профілактичний – запобіжний;
  • тривіальний – звичайний;
  • вертикальний – прямовисний;
  • фундамент – основа;
  • ідентичний – однаковий;
  • вербальний – словесний;
  • ліберал – вільнодумець.