Тож дуже часто краяни вживають саме їх, а не власне українські. Освіта 24 розповість, які популярні слова є запозиченими і як їх замінити.

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Як замінити популярні запозичення українськими словами

Так, у п'ятдесятій добірці розповімо вам, які цікаві питомі слова варто частіше вживати замість іншомовних. Тож пропонуємо вам добірку із десяти слів. Також розповідаємо, які відповідники краще підібрати до тих чи тих слів.

менеджер – керівник, управлінець;

профілактичний – запобіжний;

анархія – безладдя;

форсувати – прискорювати;

генерація – покоління;

вербальний – словесний;

імітувати – наслідувати;

екстрений – невідкладний, терміновий;

прерогатива – перевага;

іммігрант – переселенець з іншої країни.

Тож любіть українську мову та частіше вживайте питомі слова. Вони часто набагато милозвучніші та цікавіші, ніж чужомовні.