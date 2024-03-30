При цьому радимо віддавати перевагу саме словам з рідної мови, а не запозиченням. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.
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Які іншомовні слова замінити українськими
Так, у п'ятдесят першій добірці пропонуємо вам ще десятьом іншомовним словам підібрати красиві українській відповідники. Часто останні можуть бути цікавішими та милозвучнішими.
Тож до вашої уваги – невелика добірка. Вкраплюйте ці слова у ваше мовлення вже від сьогодні.
- Провайдер – постачальник;
- транспортувати – перевозити;
- абсолютний – цілковитий;
- тет-а-тет – віч-на-віч;
- деградація – занепад;
- альтруїзм – безкорисливість;
- граціозний – витончений;
- паритет – рівність;
- аморальний – розбещений;
- волонтер – доброволець.