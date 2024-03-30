При цьому радимо віддавати перевагу саме словам з рідної мови, а не запозиченням. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

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Які іншомовні слова замінити українськими

Так, у п'ятдесят першій добірці пропонуємо вам ще десятьом іншомовним словам підібрати красиві українській відповідники. Часто останні можуть бути цікавішими та милозвучнішими.

Тож до вашої уваги – невелика добірка. Вкраплюйте ці слова у ваше мовлення вже від сьогодні.

  • Провайдер – постачальник;
  • транспортувати – перевозити;
  • абсолютний – цілковитий;
  • тет-а-тет – віч-на-віч;
  • деградація – занепад;
  • альтруїзм – безкорисливість;
  • граціозний – витончений;
  • паритет – рівність;
  • аморальний – розбещений;
  • волонтер – доброволець.