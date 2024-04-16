Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский заметил: два варианта правильные. И дал еще несколько языковых советов на эту тему.
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Заплатить за проезд или оплатить проезд?
Блогер также уточнил, что глаголы заплатить и оплатить совпадают в значении "внести плату за что-либо". Но есть и разница: заплатить всегда употребляем с предлогом, а оплатить – без. Сравните: "заплатити за проїзд / оплатити проїзд" (укр.).
В️ин также отметил, что можно говорить "безплатний проїзд" (укр.).
Нет оснований думать, что "безплатний" (укр.) – калька с русского бесплатный. Аналогичное слово есть в чешском, словацком, польском, словенском, сербском языках,
– подчеркнул Шимановский.
Также можете употреблять относительно этого слова и лучшие синонимы:
- даром;
- задарма;
- дурно;
- задурно;
- за так;
- за спасибі;
- на дурняк.
Скидка "30 відсотків чи 30 процентів" (укр.)?
Если вы думаете, как сказать правильно, что у вас есть скидка "30 відсотків чи 30 процентів" (укр.), можете употреблять оба слова. Ведь оба эти варианты правильные.
"Відсоток" – это удельное слово украинского происхождения, а "процент" – иноязычного,
– уточнил Шимановский.
И добавил, что использовать слово "процент" можно, это не будет ошибкой. Поэтому выбирайте тот вариант, который вам нравится.
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