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Як сказати українською "редко, но метко"

Однією із таких скалькових фраз є "рідко, але мітко" на заміну російської фрази "редко, но метко". Але її вживати не треба. Адже в нашій мові є свої красиві відповідники.

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис назвала правильний відповідник до вищезгаданої фрази.

У нашій мові є свої відповідники: "раз, та гаразд", "хоч рідко, зате добре",

– повідомила педагогиня.

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Як красиво українською сказати "потерял дар речи"