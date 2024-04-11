Однак так робити не варто. Тим паче наша мова – надзвичайно багато та має чимало влучних слів на різні випадки.

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Як сказати українською "патерял дар речі"

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис розповіла, як красиво сказати українською "патерял дар речі". Тобто описати ситуацію, коли вас щось так вразило, що не можете навіть говорити.

В українській мові є слово, яке чітко описує цю ситуацію. І це слово – "зацІпило",

– повідомила педагогиня.

І навела цікавий та простий приклад вживання: "Старому ніби заціпило, він все сидів неповорушно й мовчазно".

Також блогерка акцентувала: говорімо українською та вивчаймо рідну мову!

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