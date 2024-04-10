А окремі назви, навпаки, краяни можуть не вживати, бо вважають суржиковими. Тож Освіта 24 продовжує розповідати, як правильно українською назвати ті чи ті квіти.
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Як назвати іриси українською
Однією із таких цікавих квіток є ірис. Українці часто запитують, чи можна так називати багаторічну трав'янисту рослину з родини півникових. Так, українські словники фіксують таку назву як "ірис".
Також цю рослину чи квітку ви ще можете назвати півниками. Цю багаторічну трав'янисту рослину з великими жовтими або фіолетовими квітками і вузьким мечовидним листям, до слова, використовують у парфюмерії.
Також майте на увазі, що слово "ірис" має ще два такі значення:
- райдужна оболонка ока;
- ґатунок цукерок – кубиків шоколадного кольору.
Як правильно назвати "васильки" українською
- Ми також розповідали, як правильно українською назвати прекрасні квіти "васильки".
- Так, польові трав'янисті рослини із синіми квітками, що ростуть переважно серед озимих культур, або ж їхні квіти треба називати волошками.
- А яку ще цікаву назву мають ці квіти, читайте за посиланням.