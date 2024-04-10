А отдельные названия, наоборот, земляки могут не употреблять, потому что считают суржиковыми. Поэтому Образование 24 продолжает рассказывать, как правильно на украинском назвать те или иные цветы.

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Как назвать ирисы на украинском языке

Одним из таких интересных цветов является ирис. Украинцы часто спрашивают, можно ли так называть многолетнее травянистое растение из семейства петушиных. Так, украинские словари фиксируют такое название как "ірис".

Также это растение или цветок вы еще можете назвать "півниками". Это многолетнее травянистое растение с крупными желтыми или фиолетовыми цветками и узкими мечевидными листьями, к слову, используют в парфюмерии.

Также имейте в виду, что слово "ірис" имеет еще два таких значения:

радужная оболочка глаза;

сорт конфет – кубиков шоколадного цвета.

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как правильно назвать "васильки" на украинском