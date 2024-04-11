Однако так делать не стоит. Тем более наш язык – чрезвычайно много и имеет немало точных слов на разные случаи.
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Как сказать на украинском "патерял дар речи"
Педагог и блогер Лара Чемерис рассказала, как красиво сказать на украинском "патерял дар вещи". То есть описать ситуацию, когда вас что-то так поразило, что не можете даже говорить.
В украинском языке есть слово, которое четко описывает эту ситуацию. И это слово – "зацІпило",
– сообщила педагог.
И привела интересный и простой пример употребления: "Старому ніби заціпило, він все сидів неповорушно й мовчазно".
Также блогер акцентировала: говорим на украинском и изучаем родной язык!
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